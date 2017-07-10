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المركزي للإحصاء: انخفاض معدلات التضخم مؤشرا لبدء انخفاض أسعار الفائدة
تضخم

المركزي للإحصاء: انخفاض معدلات التضخم مؤشرا لبدء انخفاض أسعار الفائدة

2017-07-10 16:49:58
كتب - متابعات

أوضح أحمد مختار مدير الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، أن بيانات التضخم الشهرية المعلنة اليوم “إيجابية” وتنبئ باستقراره فى فترة وجيزة عند مستويات مقبولة.
وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف”، اليوم الإثنين، أنه يمكن حدوث المزيد من انخفاض في معدلات التضخم نهاية أغسطس أو سبتمبر المقبلين، مع بدء وضوح الرؤية واستقرار المؤشرات الاقتصادية، عقب زيادة أسعار المواد البترولية.
ورأى أن بدء انخفاض معدلات التضخم يعد مؤشرا لبدء انخفاض أسعار الفائدة بالسوق المصرفية، مشيرا إلى أن تراجع سعر الدولار بسوق الصرف بنحو 14 قرشا خلال الأيام الماضية، يعد إشارة إيجابية للإجراءات الاقتصادية.

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