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استشاري أمن معلومات: سرعة انتهاء باقة الإنترنت دون استخدامها يعني أن هاتفك مُخترق
هاتف محمول

استشاري أمن معلومات: سرعة انتهاء باقة الإنترنت دون استخدامها يعني أن هاتفك مُخترق

2017-07-10 16:26:52
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شدد وليد عبد المقصود، استشارى أمن المعلومات، على أن الفيروسات وبرامج التجسس التى يتم إدراجها على الهواتف المحمولة لها مراحل متفاوتة من الذكاء ويستطيع من خلالها المُتجسس أن يسحب كل التفاصيل الشخصية الموجودة على الهاتف.
وتابع في حواره ببرنامج “ست الحسن” المذاع على قناة on E، أن الاختراق يتم من خلال تحرك سهم بجانب شبكة الهاتف فهذا تجسس، ودليل أن هناك شخص يسحب البيانات الشخصية، إضافة إلى سرعة انتهاء باقة الإنترنت دون استخدامها.

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