شدد الدكتور يسري الحميلي أستاذ المخ والأعصاب والعمود الفقري بجامعة القاهرة، على أن أمراض العمود الفقري أصبحت أكثر شيوعا من ذي قبل.

وتابع خلال حواره ببرنامج “ست الحسن”، المذاع على شاشة ON E، أنه على الطلاب عدم المذاكرة على “الانتريهات أو السرائر”، نظرا لما تسببه من انحناءات شديدة بالعمود الفقرى، لافتا إلى أن أفضل وضعية للجلوس تكون بزاوية 35، حيث تكون فى وضع مريح للغضروف.