فى محاولة لاستباق أى قرارات جديدة للدول الأربع الداعية لوقف دعم قطر للإرهاب أعلنت مصادر قطرية نية الدوحة للانسحاب من مجلس التعاون الخليجى فى غضون ثلاثة أيام

وزعمت المصادر بالخارجية القطرية، بحسب ما تداولته وسائل الإعلام، أن السياسات العربية الحالية لا توفر لها المناخ السياسى الملائم ، وادعت أن المناخ فى مجلس التعاون الخليجى الحالى لا يساعدها على الاستمرار فى عضويته.

من جانبه واصل وزير الخارجية القطرى تعنته وصرح ، أن قطر لن تمتثل لأى مطلب ينتهك القانون الدولى، ولن تمتثل أيضاً لأى إجراء يقتصر عليها وحدها، داعياً إلى حل يشمل الجميع.

وجدد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثانى ، فى تصريحات للقناة الأولى الفرنسية، نقلتها صحيفة الشرق القطرية، رفض بلاده بدعم الإرهاب والمنظمات الجهادية فى سوريا وليبيا.

وقال إن “قطر تعمل كل ما بوسعها لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، ولكن على السعودية والإمارات ألا تعطينا دروساً، لأن لديهم مواطنين متهمين بأنهم متورطون فى الإرهاب وتمويله.

وحول توقعه وصول الأزمة إلى التصعيد العسكري؟ قال الوزير القطرى، بأنه لا يمكن حل أى أزمة من خلال المواجهة، بل عبر الجلوس إلى طاولة النقاش، كما يجب أن يكون الحوار بناء على أسس واضحة. ولكن لو تكلمتم عن فرضية النزاع المسلح، فيجب على السعوديين أن يعلموا بأن أى تصعيد عسكرى جديد سيكلف المنطقة عواقب باهظة للغاية.

كانت مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، الداعية لوقف دعم قطر للإرهاب، أعلنت فى بيان مشترك الأربعاء الماضى أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة فى مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولى، مع التشديد على المبادئ التالية:

1 - الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة

2 - إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف

3 - الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميليى وآلياته التنفيذية لعام 2014 فى إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربى

4 - الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التى عقدت فى الرياض فى مايو 2017

5 – الامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون

6 – مسئولية كافة دول المجتمع الدولى عن مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين