أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأثنين عن تعازيه إلى الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان، وشينزو أبي رئيس وزراء اليابان في ضحايا الفيضانات بمقاطعتي (أويتا وفوكوكا)، آملا أن يتمكن المسؤولون في اليابان من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ببرقيات تعزية مماثلة.

يشار إلى أن فيضانات اجتاحت مقاطعتي (أويتا وفوكوكا) جنوب غرب اليابان، كما وقعت انهيارات طينية نتيجة هطول أمطار غزيرة عليهما والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمفقودين والمصابين.