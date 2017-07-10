أكد وكيل نقابة الصيادلة مصطفى الوكيل إن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم من أجل حل أزمة وجود سعريين لبعض الأدوية.

وأعلن مخاطبة النقابة لوزير الصحة عن طريق خطاب رسمي تعلن فيه رفضها لوجود سعرين للدواء، مطالبة بتوحيد تسعيرة الدواء بالسعر الجديد الذي تم إعلانه في يناير الماضي.

وأضاف الوكيل أن هناك اجتماعات ستتم مع جهاز الرقابة الإدارية وغرفة الدواء من أجل إحكام السيطرة على سوق الدواء والقضاء على المتلاعبين بالأسعار.

وأشار إلى أن حادثة الجيزة التي راح ضحيتها صيدلي نتيجة شجار مع احد المواطنين ليست الأولى من نوعها، وسبق تكررت حوادث المشاجرات بين المواطن والصيدلي حول الأسعار.

كان محيي عبيد نقيب الصيادلة قد طالب النقابة الفرعية لصيادلة الجيزة، بإعداد مذكرة عن تفاصيل حادث وفاة مساعد صيدلي بصيدلية بالجيزة بعد نشوب مشاجرة مع زبون حول سعر وارتجاع دواء، لعرضها على اجتماع مجلس النقابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.