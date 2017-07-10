برلماني روسي يطالب واشنطن وموسكو بالدعوة لمؤتمر دولي لحل القضية الأفغانية2017-07-10 15:49:27
طالب نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي فرانز كلينتسيفيتش واشنطن وموسكو بالدعوة لمؤتمر دولي لحل المشكلة الأفغانية.
وقال كلينتسيفيتش - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء انترفاكس الروسية اليوم الإثنين - إنه لأول مرة، من وجهة نظري، على واشنطن وموسكو الدعوة لعقد مؤتمر حول أفغانستان يشارك فيه مسئولون رفيعو المستوي من الدول ذات الصلة للمساعدة في إعادة التفكير في التجربة الأفغانية على مدار 30- 40 عاما.
وتابع، ردا على تصريحات السيناتور الأمريكي جون ماكين حول خسارة الولايات المتحدة للحرب في أفغانستان بسبب عدم اتباعها استراتيجية معينة، أن قدر واشنطن وموسكو هو التفاعل عن قرب حينما يتعلق الأمر بأفغانستان.
وأردف..”إنني اتفق مع مجلس الشيوخ، على أن السبب الرئيسي للهزائم الأمريكية في أفغانستان هو عدم وجود استراتيجية، ومن غير المرجح أن تلحق هذه “الفوضى” بإدارة البيت الأبيض الحالية، فلقد كان الأمريكيون فى أفغانستان منذ اكثر من 15 عاما ... وإن القضية لا تتعلق فقط بافغانستان”.
وقال كلينتسيفيتش “إن الإجراءات الأمريكية في إيران وليبيا والآن في سوريا تتسم أيضا بعدم وجود استراتيجية أيضا”.معربا عن اعتقاده بأن فشل الاتحاد السوفيتى فى المرحلة الاخيرة من الحرب الافغانية فى النصف الثانى من الثمانينيات ناجم عن فقدان منظور استراتيجى.
وخلص البرلماني الروسي إلى القول إن “القيادة السوفيتية لم تعرف حينذاك ما يجب عليها القيام به فى افغانستان بعد ذلك، وقررت مغادرة البلاد تماما، وإن النصيحة الجيدة مطلوبة بشدة للامريكيين فى أفغانستان”.
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