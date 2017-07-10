أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش السوري والفصائل المقاتلة من جهة أخرى، على محاور في ريف السويداء الشمالي الشرقي، بعد تقدم قوات النظام في عدة مناطق.

وقال المرصد - وفق ما ذكرته قناة “الحرة” الأمريكية “الاثنين”، إن القوات النظامية قصفت أيضا بقذيفتين عدة أماكن في منطقة الحراك الواقعة في الريف الشمالي الشرقي لمدينة درعا، ما تسبب بأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأضاف أن القصف بدأ مع نهاية الساعة الأولى من ثاني يوم في الهدنة الروسية -الأمريكية -الأردنية التي يجري تطبيقها منذ أمس.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وروسيا والأردن قد توصلوا إلى اتفاق وقف إطلاق النار وعدم التصعيد، حيث ينص الاتفاق (الأمريكى - الروسي - الأردني) على تخفيض دائم للتصعيد في الجنوب السوري، وإنهاء الأعمال القتالية على خطوط التماس بين الفصائل وقوات النظام والمسلحين الموالين لها، وانسحاب الأخيرة من هذه الخطوط إلى ثكنات تابعة للنظام.