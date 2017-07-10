أوقف قام تنظيم “داعش” الإرهابي 30 عائلة كرهائن يصل عدد أفرادها ما بين 200 إلى 300 شخص من بينهم أطفال ونساء وكبار في السن بمنطقتي”القليعات والشهوان” بالموصل العراقية،ذكرت ذلك قناة ( العربية الحدث).

وأضافت “القناة” نقلا عن مصادر عراقية - اليوم الإثنين إن” ملاحقة “داعش” تحتم على القوات العراقية التوجه للسيطرة على آخر معاقل حاصرها دعش في تلعفر والقائم والحويجة بشمال العراق”.

يشار إلى أن مصادر عراقية أعلنت -في وقت سابق - أن المعاقل الثلاثة التي يسيطرعليها داعش ساقطة عسكريا ولا مميزات استراتيجة تمنع اقتحامها، وإذا تأخرت استعادة الأقضية التي يسيطرعليها داعش سيكون بالغالب لأسباب سياسية.