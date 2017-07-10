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داعش يوقف 30 عائلة كرهائن في منطقتي "القليعات والشهوان" بالموصل
نزوح أهل الموصل - العراق

داعش يوقف 30 عائلة كرهائن في منطقتي "القليعات والشهوان" بالموصل

2017-07-10 15:36:44
محيط: أ. ش. أ

أوقف قام تنظيم “داعش” الإرهابي  30 عائلة كرهائن يصل عدد أفرادها ما بين 200 إلى 300 شخص من بينهم أطفال ونساء وكبار في السن بمنطقتي”القليعات والشهوان” بالموصل العراقية،ذكرت ذلك قناة ( العربية الحدث).

وأضافت “القناة” نقلا عن مصادر عراقية - اليوم الإثنين إن” ملاحقة “داعش” تحتم على القوات العراقية التوجه للسيطرة على آخر معاقل حاصرها دعش في تلعفر والقائم والحويجة بشمال العراق”.

يشار إلى أن مصادر عراقية أعلنت -في وقت سابق - أن المعاقل الثلاثة التي يسيطرعليها داعش ساقطة عسكريا ولا مميزات استراتيجة تمنع اقتحامها، وإذا تأخرت استعادة الأقضية التي يسيطرعليها داعش سيكون بالغالب لأسباب سياسية.

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