انتقدت ألمانيا قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات المقامة بالقدس الشرقية المحتلة .

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية فى بيان اليوم الاثنين:”وافقت لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس في 4 يوليو على بناء وحدات سكنية إضافية في القدس الشرقية المحتلة ، منها 940 في مستوطنة بيسجات زئيف وحدها، ومن المتوقع صدور قرارات أخرى في الأسابيع المقبلة، تشمل أيضاً حي الشيخ جراح في القدس الشرقية ونحن نترقب هذه القرارات بقلق بالغ”.

وأضاف :”موقف الحكومة الالمانية إزاء انتهاك القانون الدولي المتمثل في المستوطنات معروف للجميع، وبالنظر إلى النشاط الاستيطاني المستمر يطرح السؤال نفسه كيف يمكن للحكومة الإسرائيلية في ظل هذا الوضع أن تتيح لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ولفاعلين دوليين آخرين العمل من أجل التوصل إلى حل في الصراع المستمر منذ عقود”.

واختتم بقوله :لقد تبين للجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط في يوليو 2016 أن الوضع ينزلق أكثر وأكثر إلى واقع الدولة الواحدة..إن توصيات اللجنة للحفاظ على ركائز حل الدولتين ما زالت سارية بنفس القدر الذي كانت عليه قبل عام” .

م ش ا