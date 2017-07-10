لقى 8 أشخاص مصرعهم في هجوم بقنبلة يدوية على أحد الحانات بمنطقة ريفية شمالي بوروندي.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية عن ديفوتي نداييزيي مدير بلدية “جاتارا” في مقاطعة كايانزا التي وقع بها الهجوم مساء أمس قوله اليوم الاثنين إن المهاجمين تمكنوا من الفرار من موقع الحادث، مشيرا إلى أن دوافعهم لارتكاب هذا الهجوم غير واضحة.

يشار إلى أن بوروندي تشهد أعمال عنف متفرقة منذ أبريل عام 2015 حينما قرر الرئيس بيير نكورونزيزا السعي للترشح لولاية ثالثة؛ مما أدى إلى اندلاع احتجاجات في الشوارع، وتمكن نكورونزيزا من الفوز بولاية أخرى في انتخابات يوليو 2015 واستمر في الحكم، إلا أن بوروندي بقيت غير مستقرة ، حيث أعلنت جماعة مسلحة واحدة على الأقل تمردها، وأثارت هجمات عنيفة متفرقة المخاوف من عودة الحرب الأهلية إلى البلاد.