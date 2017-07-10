قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم (الاثنين) ان الوضع حول قضية اقامة وحدة الامن الألكترونى الروسى - الأمريكى لن يؤثر على ثقة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكى دونالد ترامب.

وجاء تعليق المتحدث باسم الرئاسة الروسية بعد أن كتب ترامب في تغريدة على تويتر حسبما ذكرت وكالة انباء –تاس- الروسية “حقيقة أن الرئيس بوتين وانا ناقشنا موضوع وحدة الأمن الالكترونى لا تعنى أنني أعتقد بأنه يمكن أن يحدث”.

وقال بيسكوف إنه لم يعد أحد يعهد إلى أي شيء آخر، ولم يكن هناك مثل هذا الهدف، وان النتيجة الايجابية هى أن الاستعداد للعمل فى هذا الاتجاه جاء فى اجتماع بوتين مع ترامب فى هامبورج يوم 7 يوليو الماضى..مضيفا :”لماذا يجب ان يؤثر هذا “تغريدة الرئيس الامريكى” على ثقة الرئيس الروسى ولا يمكن ان يؤثر عليها؟

وأشار المتحدث باسم الكرملين الى ان امكانية مناقشة هذه الوحدة قد ذكرت بالفعل فى الاجتماع هل ستنشأ ام لا؟ سيظهر ذلك مع الوقت.

وأكد الرئيس الروسى بوتين ان ترامب قال في الاجتماع “أي مزاعم بأن وكالات الاستخبارات الروسية الرسمية زعم توريطها فى الهجمات الإلكترونية خلال حملة الانتخابات الأمريكية هي مجرد تكهنات ولا تتوافق مع الواقع”.

وأضاف بيسكوف “فى هذا السياق قيل ان افضل شكل من اشكال مكافحة الارهاب الالكترونى هو التعاون”..مضيفا ان ترامب وبوتين لم يوافقا بشكل مباشر على اقامة هيئة معينة ولكن العمل على خلق مثل هذه المجموعة.