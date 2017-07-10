أكد شريف فتحي، وزير الطيران، أن الوزارة لم تتلقي أى إخطارات من الجانب الروسي لتحديد موعد استئناف الرحلات للمطارات المصرية، موضحًا أن مصر حريصة علي عودة السياحة الروسية، وأن هناك تواصل في هذا الشأن، وبمجرد أن يتم تحديد موعد محدد ودقيق لعودة السياحة الروسية، سوف يتم الإعلان بكل وضوح، مؤكدًا أن المطارات المصرية مزوده بكافة الإجراءات الفنية والأمنية وتستقبل يوميًا الكثير من السياح الأجانب، ومن ياتي فأهلا وسهلا به والمطارات مفتوحة للجميع.

وقال الوزير في تصريح صحفى: إننا إلتزمنا بكافة المعايير الأمنية فى المطارات المصرية، ونخضع للعديد من التفتيشات الدولية، وتم الاستعانة بأحدث أجهزة التفتيش وتزويد المطارات بكاميرات المراقبة فى الصالات والاسوار، ولم نتلقى أى ملاحظات من الشركات الاجنبية والعربية العاملة فى البلاد .. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لفرع الأسواق الحرة الجديد في مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي.

وأكد الوزير، أن هناك عدد من المشروعات الجديدة ، تم البدء فى توسعة مطار شرم الشيخ ، وهناك بعض الأضافات الخاصة لرفع الكفاءة الامنية بالاستعانة بأحدث الاجهزة ، الخاصة بالكشف عن الامتعة وكاميرات المراقبة، كما تم التوقيع مع الجانب اليابانى لتمويل مشروع توسيع مطار برج العرب وهناك التزام كامل بموعد التسليم خلال اربع سنوات .

وتابع، أنه رغم ارتفاع تكلفة التشغيل بعد ارتفاع الاسعار فلن تواجهنا ارتفاع مثل الخدمات المقدمة فى المطارات والرسوم ، لأنها تحدد وفقا للعرض والطلب والمنافسة ، وقد يكون هناك زيادة لاتذكر فى اسعار تذاكر الطيران ولكن ايضا تحدد وفقا للعرض والطلب والمنافسة

وأضاف الوزير: نستضيف الشهر القادم بمدينة شرم الشيخ ، المؤتمر الأمنى الوزارى الخاص بالايكاو، ويشارك فية ما يقرب من ٦٠٠ خبير فى امن والسلامة الجوية، وعدد من الوزراء للدول التابعة للمنظمة الدولية ،وذلك على مدار ثلاثة أيام ، وستكون فرصة للجذب السياحى، وعرض الاجراءات الامنية بالمطارات المصرية .

وعن المشروعات الجديدة التى تنفذها وزارة الطيران قال فتحي انني في مرحلة الموائمة بين الإمكانيات المتطلبات ، وبما ان الإمكانيات محدودة حاليا، فلدينا أولويات نعمل علي أساسها ، مشيرا الى اننا نعمل حاليا في استفاء الجانب المدني في مطار العاصمة الادارية الجديدة ، ومطار منفيس ، ومطار المليز ، كما اننا طرحنا تشغيل مطار راس سدر بنظام الـ BOT على مساحة 24 مليون متر مربع، وإقامة مشروعات للتنمية السياحية الشاملة على مساحة 6 ملايين متر بمدينة رأس سدر على المستثمرين، والشركات ذات الخبرة فى مجال المطارات والتنمية السياحية.

وأضاف وزير الطيران، أن جميع شركات الوزارة حققت أرباح ونتائج هائلة ، فيما عدا شركة الخطوط بسبب ما تعانيه من تراكمات سابقة .

وحول تشغيل مطار النزهة قال وزير الطيران ان ملف تشغيل المطار فى يد جهات سيادية بالدولة، وهى تقوم حاليا بعمل دراسات أمنية للأماكن المحيطة بالمطار، و انه لا يمكن الحديث عن تشغيل مطار النزهة إلا بعد الانتهاء من الدراسات الأمنية التى تقوم بها هذه ا، مشيرا الي اننا ننتظر التقارير النهائية في هذا الشأن ، وسوف نعلن بعدها عمليه تشغيله من عدمه ، مشيرًا الي ان اجراءات الامن السلامه من اهم أولوياتنا.