أكد مجلس الوزراء السعودى اليوم/ الإثنين/ أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية.

وأوضح مجلس الوزراء السعودى - فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع “السعودية ،مصر ،الإمارات، البحرين “، موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها.

كما قدم المجلس الشكر والتقدير لـ أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية، في إطار حرصه على وحدة الصف الخليجي والعرب .