أدان مجلس الوزراء السعودي اليوم الاثنين بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا شمال سيناء وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من القوات المسلحة.

كما أستنكر المجلس الهجوم الذي وقع على مخيم للنازحين بمحافظة الأنبار العراقية و الذي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

وأعرب مجلس الوزراء فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن تضامنه مع حكومتي مصر والعراق وشعبيهما، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً موقف المملكة الثابتة ضد الإرهاب والتطرف .