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الخارجية الإيرانية: توجه 10 دبلوماسيين للسعودية لمتابعة حجاجنا
بهرام قاسمي- إيران

الخارجية الإيرانية: توجه 10 دبلوماسيين للسعودية لمتابعة حجاجنا

2017-07-10 14:50:26
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية “بهرام قاسمي” أن 10 موظفين قنصليين ايرانيين سيتوجهون الى السعودية لتقديم الخدمات القنصلية اللازمة في مناطق مختلفة للحجاج الايرانيين .

وتابع ” قاسمى ” فى تصريحات نقلتها وكالة ” فارس” الايرانية، ان أمن الحجاج- بما فيهم الحجاج الايرانيين - امر يخص الجانب السعودي.

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