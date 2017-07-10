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شاهد .. خروج كسوة الكعبة من مصر إلى السعودية
تغيير كسوة الكعبة

شاهد .. خروج كسوة الكعبة من مصر إلى السعودية

2017-07-10 15:04:25
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر، لموكب خروج كسوة الكعبة من مصر إلى السعودية.

ويظهر في الفيديو، خروج الكسوة إلى المملكة، في موكب ضخم، تؤمنه قوات عسكرية مصرية ويحضره عدد كبير من المسئولين.



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