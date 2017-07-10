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"ميدو": لاعبو الزمالك "أقزام" ولا أريد تدريبهم
احمد حسام ميدو في اختبارات الناشئين

"ميدو": لاعبو الزمالك "أقزام" ولا أريد تدريبهم

2017-07-10 15:03:38
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انتقد أحمد حسام ميدو  ، المدير الفنى لوادى دجلة، لاعبى الزمالك، واصفاً إياهم بـ”الأقزام” فى المباريات التى يتم وضعهم فيها تحت ضغوطات باستثناء النيجيرى معروف يوسف.

وكان الزمالك قد تعادل مع أهلى طرابلس الليبى 2 / 2 باستاد برج العرب، فى الجولة السادسة لدورى الأبطال الأفريقى، ليودع الزمالك بعدها البطولة.

وقال ميدو، فى تصريحات إذاعية لبرنامج من الآخر الذى يقدمه محمد شبانة، إن لاعبى الزمالك يفقدون التركيز فى المباريات الصعبة، وهو ما ظهر أمس فى مباراة أهلى طرابلس الليبى.

وأضاف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن العودة لتدريب القلعة البيضاء فى الوقت الحالى صعبة، وأنه مستمر فى مهمته بتدريب وادى دجلة، ورغبته فى بناء فريق ينافس على المربع الذهبى والتواجد مع الكبار.

وحمّل ميدو تراجع نتائج الزمالك إلى مجلس الإدارة وليس اللاعبين والجهاز الفنى بمفردهم، بسبب التغييرات المتتالية فى الأجهزة الفنية، إلى جانب مطالبته باعتماد الزمالك على أبنائه من اللاعبين.



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