الأهلي ينتظر رد اتحاد الكرة لتحديد ملعب مباراة القمة أمام الزمالك2017-07-10 14:38:44
قال شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي ينتظر رد من اتحاد الكرة، لتحديد ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نادي الزمالك والمقرر لها يوم 17 يوليو الجاري في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأوضح المدير التنفيذي للأهلي، فى تصريحات اليوم الإثنين أن النادي تلقى تأكيدات من الأمن بصعوبة إقامة المباراة في القاهرة، ومن ثم ينتظر النادي من اتحاد الكرة التشاور مع الأمن لتحديد مكان المباراة.
من جهة أخرى، تقرر أن يعقد المكتب التنفيذي للنادي الأهلي، اجتماعا مهما غدا الثلاثاء برئاسة كامل زاهر أمين صندوق النادي، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بفروع النادي المختلفة.
ويناقش المجلس أيضا - خلاله اجتماعه الدوري - ملف فرق الألعاب الرياضية ومتطلبات الموسم الجديد، إلى جانب مناقشة ملف الإنشاءات في مقر النادي بالجزيرة، وفرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد.
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