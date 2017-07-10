"محطة فضاء" صينية يعيش روادها على مخلفاتهم

صممت الصين محطة فضاء فريدة من نوعها، حيث لن تعتمد على أي إمدادات خارجية وسيعيش روادها معتمدين على تدوير مخلفاتهم لفترة طويلة. ويحاول طلاب جامعيون معزولون خلف أبواب ...