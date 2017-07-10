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ضياء رشوان يستمع لمقترحات العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات
ضياء رشوان اثناء الاجتماع بالهيئة
ضياء رشوان اثناء الاجتماع بالهيئة

ضياء رشوان يستمع لمقترحات العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات

2017-07-10 14:42:20
محيط ـ خاص

اقام ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات صباح اليوم الاثنبن لقاء مفتوح مع اعلاميي الهيئة .
واستمع رشوان الى مقترحات العاملين للتطوير والقدرات المتاحة لديهم والدور المطلوب منهم من قبل القيادة السياسية فى تنظيم العمل الاعلامى الرسمي للدولة فى حربها ضد الارهاب .

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