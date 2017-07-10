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مقتل 6 حوثيين في اشتباكات مع القوات الشرعية اليمنية بالجوف
الحوثيين

مقتل 6 حوثيين في اشتباكات مع القوات الشرعية اليمنية بالجوف

2017-07-10 14:41:29
محيط: أ. ش. أ

قالت قناة سكاي نيوز الإخبارية الإماراتية إن 6 من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم بينهم قياديون في اشتباكات بين القوات الشرعية اليمنية والحوثيين غربي المجمع الحكومي في مديرية “المتون” وجبال الحام بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد.

وأشارت  في تقرير لها اليوم الأثنين إلى أن طيران التحالف العربي -بقيادة السعودية- قصف مواقع للمتمردين في منطقة حام الأعلى بمديرية المتون في الجوف، وحرض بحجة، ونهم بصنعاء، علاوة على مواقع أخرى في صعدة.

يشار إلى أن مقاتلات التحالف العربي قد شنت -في وقت سابق- عدة غارات جوية على مواقع للمليشيات الانقلابية في محافظة الجوف شمال شرق اليمن، استهدفت غرفة الإمداد الغذائي التابعة للمليشيات.

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