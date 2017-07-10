تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوى بلندن لـ 18 سبتمبر2017-07-10 15:03:18
أجلت محكمة أسرة قسم الجيزة، اليوم الاثنين، الدعوى القضائية المقامة من هند الحناوى، طليقة الفنان أحمد الفيشاوى، والتى تطالب فيها بإلزامه بدفع أجر حضانة ومسكن لابنته “لينا” إلى 18 سبتمبر.
يذكر أن شعبان سعيد محامى هند الحناوى قد قدم للمحكمة حافظة مستندات تحوى تحريات صادرة من مصلحة الضرائب تفيد بأن صافى دخل “الفيشاوى” الصغير فى عام 2012 كان 6 ملايين جنيه تقريبا، وأنه لم يتم محاسبته ضريبا عن عام 2015 و2016 حتى الفيشاوى “الصغير فى عام 2012 كان 6 ملايين جنيه تقريبا، وأنه لم يتم محاسبته ضريبا عن عام 2015 و2016 حتى الآن، كما قدم التحريات الصادرة من قسم شرطة الدقى عن دخل الفنان والذى اكتفى بعبارة “يعمل ممثل وحالته ميسورة” وشهادة من نقابة المهن التمثيلية عن عدد المسلسلات واﻷفلام التى شارك فيها الفنان وبلغ إجمالي عددها مسلسلين و6 أفلام “القرد يتكلم -المطاردة - يوم ستات - سكر مر- أوﻻد رزق - هاتولى راجل” علاوة على موافقة “الفيشاوى الصغير” على سفر نجلته للتعليم بالخارج.
وكانت هند الحناوى، طليقة الفنان أحمد الفيشاوى، تقدمت بطلبات إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرة بمحكمة الجيزة لشئون الأسرة لإلزام الفنان بدفع نفقة لابنته “لينا” ومصروفات دراستها بلندن وأجر مسكن وحضانة لها، وبعد تغيب الفيشاوى عن الجلسات وتعذر تسوية الأمر وديا، تمت إحالة الطلبات إلى محكمة اﻷسرة لتفصل فيها.
وكشفت “الحناوى” عن أن “الفيشاوى” وقع على أوراق تفيد بموافقته على سفر ابنته لينا للخارج، وهو من اختار المدرسة التى تدرس بها الآن بلندن، وأعطاها حق الوﻻية التعليمية بلندن، وأقر فى دعوى بثبوت حضانتها لـ “لينا” ثم تخلى عنها وامتنع عن سداد نفقات الصغيرة رغم يسار حاله، وأنها هى من كانت تتولى اﻹنفاق على ابنتها منذ وﻻدتها.
-
"أرامكو" السعودية تتوقع ارتفاع الطلب علي الطاقة
اعتبر رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين حسن الناصر ، أن الحديث عن قدرة العالم التخلي مبكراً عن مصادر الطاقة التقليدية يعد ” تصورًا خاطئ يستند إلى افتراضٍ غير ...Mon, 10 Jul 2017 10:01:40 GMT
-
عباس يهدد بفرض عقوبات على "حماس".. ويرحب بقبول مشروع ترامب
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده لقبول مشروع الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب” لدولة فلسطينية وفق حدود 1967 ؛ موضحا أنه يتطلع لتنفيذ تعهدات ترمب بالدعم الفعلي ...Sun, 09 Jul 2017 10:45:10 GMT
-
وزير التعليم: الطالب المدمن يحتاج العلاج أكثر من العقابMon, 10 Jul 2017 12:43:53 GMT
-
البيئة: استخدام الاستشعار عن بعد لرصد ظاهرة القناديل في الأعوام القادمةMon, 10 Jul 2017 12:43:53 GMT
-
مميش: توقيع 5 عقود جديدة مع مستثمرين بعد التسوية الأسبوع المقبلMon, 10 Jul 2017 12:43:53 GMT
-
الفريق حجازى وقائد الجيش الصومالى يبحثان التعاون بالمجالات العسكرية
أكد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق الروابط التاريخية الراسخة التى تربط الشعبين المصرى والصومالى بصفه عامة والقوات المسلحة لكلا البلدين ...Mon, 10 Jul 2017 12:28:01 GMT
-
سكاي نيوز: لجنة تحقيق تنفي وجود سجون سرية في اليمن
نقلت قناة سكاي نيوز الإماراتية عن لجنة تحقيق مكونة من 6 منظمات مدنية (تمول من الإمارات والسعودية)، اليوم الاثنين، تقريرا بشأن ادعاءات وجود سجون سرية في مدينة حضرموت. ...Mon, 10 Jul 2017 12:27:31 GMT
-
التحالف الدولي يعزز قوات سوريا الديمقراطية بـ50 شاحنة معدات وأسلحة
أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ، ومقره لندن ، بوصول دفعة جديدة من الأسلحة إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الشمال السوري. وأشار المرصد ؛ وفقا لما ذكرته ...Mon, 10 Jul 2017 12:22:40 GMT
-
"محطة فضاء" صينية يعيش روادها على مخلفاتهم
صممت الصين محطة فضاء فريدة من نوعها، حيث لن تعتمد على أي إمدادات خارجية وسيعيش روادها معتمدين على تدوير مخلفاتهم لفترة طويلة. ويحاول طلاب جامعيون معزولون خلف أبواب ...Mon, 10 Jul 2017 12:10:28 GMT