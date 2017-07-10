التقى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعاملين بالمنطقة في لقائه الثاني بعد توليه رئاسة المنطقة الاقتصادية في مايو الماضي.

وفي مستهل كلمته طالب الفريق الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر والقوات المسلحة، الذين يضحون بأنفسهم من أجل أن يبقى الوطن عزيزًا مستقرًا.

وبدأ الفريق مهاب مميش حواره مع العاملين بتطمينهم على مستقبل المنطقة وأن العمل يجري على قدم وساق، من أجل إنجاز المشروعات في مواعيدها المحددة سلفًا، وأن المنطقة تسير حاليًا في مسارين الأول هو تسوية أوضاع بعض المستثمرين وحل مشكلاتهم في المنطقة وهو مانجحنا فيه، حيث تمت التسوية مع 15 مستثمر، كما سيتم التسوية مع 5 مستثمرين وتوقيع عقود جديدة معهم خلال الأسبوع المقبل.

أما المسار الثاني، أضاف الفريق مميش أنه يعمل على جذب استثمارات جديدة للمنطقة ونحن نعمل جديًا في هذا المسار، فهناك طلبات كثيرة للاستثمار وأخرى تزيد يوما بعد يوم، وفي هذا الإطار تم التواصل والتنسيق والاتفاق مع وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصرعلى رفع تصنيف المنطقة من خلال قانون الاستثمار الجديد لتكون ضمن أكبر 7 مناطق اقتصادية عالميا.

وعن تقسيم المنطقة إلى منطقتين شمالية وجنوبية قال الفريق مميش إن هذا التقسيم ساعد على سرعة إنجاز العمل وتقديم خدمات بحرية واستثمارية جديدة، مما يساهم في سهولة إدارة كل منطقة لأن كل منطقة لها ما يميزها ، حيث يعمل النواب بجهد كبير في سبيل تحقيق إضافة للمنطقة والموانئ.

وأكد الفريق مميش إنه يعمل من أجل مصلحة الوطن وإنه منزه عن المصلحة الشخصية وأن المنطقة يساندها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويدعمها دعما قويا وتعلق عليها الحكومة والشعب المصري آمالًا كبيرة.