أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية و التعليم ، أن هناك مباحثات جادة تتم حاليًا داخل أروقة الوزارة إستعدادًا لتنظيم مؤتمر صحفي صباح بعد غدٍ الأربعاء ، للإعلان عن نسب النجاح العامة بنتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل ، والاجراءات التى تم اتخاذها ضد الطلاب الذين تم ضبطهم متلبسين بأعمال شعب وغش داخل لجان الامتحانات.

وأوضح حجازي في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الكنترولات انتهت من أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة ، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض تقرير بمؤشرات النتيجة و نسبها و أسماء الاوائل على وزير التعليم مساء غد الثلاثاء.