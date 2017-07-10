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التعليم :عقد مؤتمر صحفي حول "نتيجة الثانوية" الأربعاء
الدكتور رضا حجازي

التعليم :عقد مؤتمر صحفي حول "نتيجة الثانوية" الأربعاء

2017-07-10 14:27:28
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أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية و التعليم ، أن هناك مباحثات جادة تتم حاليًا داخل أروقة الوزارة إستعدادًا لتنظيم مؤتمر صحفي صباح بعد غدٍ الأربعاء ، للإعلان عن نسب النجاح العامة بنتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل ، والاجراءات التى تم اتخاذها ضد الطلاب الذين تم ضبطهم متلبسين بأعمال شعب وغش داخل لجان الامتحانات.

وأوضح حجازي في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الكنترولات انتهت من أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة ، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض تقرير بمؤشرات النتيجة و نسبها و أسماء الاوائل على وزير التعليم مساء غد الثلاثاء.

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