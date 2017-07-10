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الصحة: مسح طبي لمليون و ٤٤٩ الف مواطن لاكتشاف فيروس "سي " من خلال تمويل البنك الدولي
فيروس سي

الصحة: مسح طبي لمليون و ٤٤٩ الف مواطن لاكتشاف فيروس "سي " من خلال تمويل البنك الدولي

2017-07-10 14:31:53
مـحـيـط ـ مــروة رزق

عقد الدكتور احمد عمادالدين ،راضي وزير الصحة ،والسكان صباح اليوم الاثنين اجتماعاً مع الدكتورة منى الناقة رئيس قطاع الرعاية الاساسية والمسئولة عن تمويل البنك الدولي ، لمناقشة ماتم التوصل اليه من تمويل البنك الدولي والذي يقدر بقيمة ‪٧٥ مليون دولار ، بحضور اللواء سيد الشاهد مساعد الوزير للشئون المالية والادارية ، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي والدكتور قدري السعيد المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية والدكتور احمد محي رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة  ، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الاطباء بالعباسية.

أوضح الدكتور عمرو قنديل ،رئيس قطاع الطب الوقائي ، انه تم من خلال التمويل إجراء مسح طبى لمليون و ٤٤٩ الف مواطن  للكشف عن مرض فيروس “سى ” للفئة العمرية أكبر من ١٨ عام ب٩ محافظات من محافظات الصعيد ، وهى قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والاقصر واسوان والجيزة والفيوم .

واشار الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، الى أنه يتم تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بنفس المحافظات السابقة ،  وتوفير الاجهزة الطبية وغير الطبية لها ، بالاضافة الى تطوير عدد ‪٤٨ وحدة صحية لتصبح ” مراكز متميزة للخدمات الصحية لعلاج المرأة والطفل ” ، على أن تشمل غرف عمليات وحضانات للاطفال ، حيث يأتى ذلك فى اطار تقديم خدمات للنساء والولادة ، وفقا لخطة عمل وبرنامج زمنى محدد وبالتنسيق مع البنك الدولى للاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على المريض المصرى.

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