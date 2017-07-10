"الداخلية" تعلن عن مصرع 6 عناصر إرهابية فى استهداف خلية بديروط2017-07-10 14:25:44
لقى 6 عناصر ارهابية اليوم الاثنين مصرعهم فى تبادل لاطلاق النار مع قوات الشرطة، بمحافظة أسيوط.
وتوافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى ان مجموعة من العناصر الإرهابية المعتنقة لأفكار تنظيم “داعش” اتخذت من إحدى الشقق السكنية الكائنة بعمارات غير مأهولة بالسكان بنطاق مركز ديروط بمحافظة أسيوط وكراً تنظيمياً لهم والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات الوجه القبلى.
وتم تحديد الوكر الذى يختبئ فيه هؤلاء العناصر وبتاريخ 10 الجارى قامت القوات بمداهمته لضبطهم إلا أنهم حال إستشعارهم بإقترابها بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ،ولقي كافة المتواجدين بالوكر مصرعهم،و جارى العمل على تحديدهم .
وعثر بحوزة هؤلاء العناصر على (عدد 5 أسلحة آلية- قنبلة دفاعية- 83 طلقة آلى- ملابس عسكرية- مطبوعات تثقيفية تحوى مفاهيم وشعارات التنظيم- وسائل إعاشة).
واكدت وزارة الداخلية عزمها على المضى قدماً لأداء واجبها فى حماية الوطن والتصدى للبؤر الإرهابية فى ظل محاولات النيل من الإستقرار الداخلى وزعزعة أمن البلاد.
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