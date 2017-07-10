أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ، ومقره لندن ، بوصول دفعة جديدة من الأسلحة إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الشمال السوري.

وأشار المرصد ؛ وفقا لما ذكرته قناة “الحرة” الأمريكية /الاثنين/ إلى وصول أكثر من 50 شاحنة تضم معدات عسكرية وأسلحة مرسلة من التحالف الدولي إلى قوات سوريا الديمقراطية.

وقال المرصد إن القافلة شوهدت وهى تدخل من الجانب العراقي مرورا بمدينة القامشلي ومتجهة للمشاركة في معركة الرقة.

يذكر أن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية قد نفي -في وقت سابق- اليوم ما تردد من أنباء عن قصف طيران التحالف لعناصرها في مدينة الرقة وسقوط 40 عنصرا وإصابة آخرين.

وكانت مصادر محلية سورية - قد أفادت بأن مقاتلات التحالف قصفت بالخطأ مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية خلال استهدافها مواقع لـ”داعش” في قرية العكيرشي، ما أسفر عن مقتل 40 عنصرا وإصابة آخرين.