 Moheet on google
الإثنين 10 يوليو 2017 03:55 مساءً
روابط سريعة
تعديل قانون الانتخابات في كمبوديا والمعارضة تنتقد
رئيس وزراء كمبوديا هون سين

تعديل قانون الانتخابات في كمبوديا والمعارضة تنتقد

2017-07-10 14:15:35
متابعات

عدل برلمان كمبوديا اليوم الاثنين قانون الانتخابات لحظر التواصل مع المدانين في جرائم جنائية في خطوة تقول المعارضة إن الهدف منها هو تكبيل خصوم رئيس الوزراء هون سين قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.

وصوت حزب الشعب الكمبودي الحاكم لصالح تغيير القانون لمنع الأحزاب السياسية من التواصل مع هؤلاء الأشخاص الذين يحظر عليهم ممارسة العمل السياسي باستخدام الصور أو التسجيلات الصوتية أو الكتابة.

وينص القانون على معاقبة الأحزاب السياسية التي تخالف القانون بتعليق نشاطها لمدة خمس سنوات وقد يصدر قرار بحلها.

ويحظر التعديل على زعيم المعارضة السابق سام راينسي الدعاية الانتخابية من الخارج لحزب الإنقاذ الوطني المعارض في كمبوديا. ويعيش راينسي بفرنسا لتفادي الاعتقال بعد إدانته بعدد من الاتهامات.

وقاطع حزب الإنقاذ الوطني جلسة التصويت في الجمعية الوطنية يوم الاثنين ووصف التعديلات بأنها غير قانونية.

وقال في بيان “القانون المقترح له دوافع سياسية وهو بمثابة ضغط سياسي على الحقوق الفردية والحزب والخصوم”.

ويحكم هون سين كمبوديا منذ أكثر من ثلاثة عقود ولم يبد إشارات على أي رغبة في ترك السلطة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3