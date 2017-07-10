أكد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق الروابط التاريخية الراسخة التى تربط الشعبين المصرى والصومالى بصفه عامة والقوات المسلحة لكلا البلدين بصفه خاصة.

وأعرب الفريق حجازى، خلال لقائه اللواء أحمد محمد جمعالى قائد الجيش الصومالى والوفد المرافق له، عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك فى العديد من المجالات العسكرية وبما يدعم كافة مجالات التصدى للإرهاب البغيض الذى أصبح يهدد الأمن والإستقرار للعديد من دول المنطقة، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمى ، فى ظل الظروف والتحديات التى تمر بها المنطقة .

ومن جانبه أكد قائد الجيش الصومالى حرص بلاده على تعميق أواصر التعاون العسكرى مع مصر حتى تتمكن من التصدى لخطر الإرهاب وكل ما يهدد الأمن القومى الصومالى ويحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين .

وقد أجريت مراسم استقبال رسمية لقائد الجيش الصومالى أعقبها جلسة مباحثات رفيعة المستوى تناولت عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وكذلك التفاهم حول سبل دعم التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين فى العديد من المجالات .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .