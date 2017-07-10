روسيا تصمم طائرة برمائية واعدة2017-07-10 13:42:39
تقوم روسيا بتصنيع طائرة “إيكرانوبلان” البرمائية، من طراز “تشايكا” بحمولة 54 طنا.
وقال المدير التنفيذي لشركة “رادار أم أم أس” المصنعة للطائرة، إيفان آنتسيف، في حديث أدلى به لوكالة “نوفوستي” الروسية إن “الطائرة الجديدة يمكن أن تستخدم في وزارة الدفاع الروسية، ومن المتوقع إطلاقها بحلول عام 2020”.
يذكر أن إيكرانوبلان هي وسيلة نقل سريعة، ومركبة تتوسط مواصفات طائرة ثقيلة وزورق خفيف. وتحلق وسيلة النقل هذه في حدود مفعول شاشة إيروديناميكية، على ارتفاع بضعة أمتار (بين 3 و12 مترا) فوق سطح الماء أو اليابسة، علما بأن تلك السطوح تعكس تيارات الهواء التي تجعل الطائرة تحلق في الجو على ارتفاع منخفض، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين مواصفاتها الجوية وانخفاض استهلاك الوقود وزيادة مدى الطيران.
وقال آنتسيف إن “الطائرة البرمائية الواعدة من الجيل الجديد يمكن أن تحمل 15 طنا من الحمولة المفيدة. كما يمكن استخدامها لتنفيذ مهام الإنقاذ والاستطلاع وغيرها من المهام الخاصة”.
وأضاف أنه “تم تصميم منصة نقل متعددة المهام يمكن أن تستخدم في مختلف الوزارات، بما في ذلك وزارتي الدفاع والطوارئ”.
وأوضح أنه سيتم الكشف عن نموذج تجريبي للطائرة بعد سنة أو سنتين.
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