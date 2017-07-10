بدء الاجتماع الأربعين للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات بمقر جامعة الدول2017-07-10 13:41:27
بدأت اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الأربعين للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات برئاسة خالد العوضي مدير الخدمات الفضائية والبث بإدارة الطيف الترددي بهيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة.
يناقش الاجتماع على مدى يومين العديد من البنود الهامة يأتي في مقدمتها القضايا الخاصة بفلسطين، فضلا عن نشاط المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات ونتائج أعمال فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات ومنها نتائج أعمال فريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي ونتائج أعمال فريق عمل بلورة الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات.
كما يناقش الاجتماع المبادرة العربية لحوكمة الإنترنت في المنطقة العربية، ومشروع الربط الإقليمي لشبكات الإنترنت العربية، والموقف الحالي لمشروع النطاقات العلوية العربية العامة، والتعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، المنتدى الإقليمي للمحتوى الرقمي العربي.
يبحث الاجتماع المبادرة العربية للتعليم الذكي ودور الشباب في تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وموضوعات تتعلق بتطبيقات نقل الصوت والصورة والرسائل عبر برتوكول الإنترنت، واُخرى تتعلق بموضوعات الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة والإرهاب على شبكة الإنترنت والاستخدام الضار لتطبيقاتها.
ويستعرض الاجتماع موضوعات تتعلق بتمكين ذوي الإعاقة باستخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات والعشرية التشاركية للإعلام والاتصالات (٢٠٠٩-٢٠١٨)، وإنشاء هيئة عربية للاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والمنتدى العربي للإنترنت الأشياء وتأسيس الاتحاد العربي للاتصالات.
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