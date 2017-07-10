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مدعي نيويورك السابق يسخر من دفاع ترامب عن بوتين
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

مدعي نيويورك السابق يسخر من دفاع ترامب عن بوتين

2017-07-10 13:31:10
أ ش أ

سخر مدعى نيويورك السابق “بريت بهارارا” من دفاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتهامات روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وأوضح موقع “إي 100”، ملحق صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن ترامب قال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن نظيره الروسي نفى له في قمة العشرين تدخل بلاده في الانتخابات الرئاسية.

وقال بهارارا في تغريدة على حسابه: “عندما ينفي سياسيًا فاسدًا، أو قاتلا اتهامات نوجهها له مدعومة بدليل من مكتب التحقيقات الفيدرالي، نتراجع عادةً عن موقفنا.”

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