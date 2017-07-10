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الجيش الروسي يبدأ المرحلة الثانية من عمليات «الفجر» بريف دمشق
الجيش السوري يسترد

الجيش الروسي يبدأ المرحلة الثانية من عمليات «الفجر» بريف دمشق

2017-07-10 13:32:16
محيط: أ. ش. أ

أفاد مصدر ميداني سوري اليوم الاثنين ببدء المرحلة الثانية من عمليات “الفجر الكبرى” التي يشنها الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة في البادية السورية بريف دمشق الشرقي.

وقال المصدر - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - “إن الجيش بدأ، المرحلة الثانية من عمليات الفجر الكبرى جنوب محور مطار السين- ظاظا في ريف دمشق الشرقي”.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش، تقدمت من جهة تل دكوة إلى تلال رغيلة والبقر والأصفر وخربة الأمباشي والكراعة، بالتزامن مع استعادتها سلسلة تلال استراتيجية بين تلال دكوة ورغيلة وريشة، وتحرير مناطق واسعة بين سد ريشة وجبل مكحول وجبل سيس.
وأشار المصدر عن معارك عنيفة يخوضها الجيش ضد مسلحي تنظيم داعش في تلك المنطقة.

يذكر أن المرحلة الأولى من الفجر الكبرى كانت تهدف إلى تأمين طريق “دمشق- تدمر”، لفتحت الطريق أمام حركة الآليات العسكرية إضافة لاستعادة مناجم ومعامل الفوسفات في خنيفيس، والتي تعد أحد موارد الفوسفات الهامة في سوريا، بالإضافة إلى القضاء على خطر تنظيم داعش عن أوتوستراد دمشق حمص ومحاصرة جزء من القوات المدعومة أمريكيا وأردنيا من جهة “القلمون” الشرقية.

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