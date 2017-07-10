قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف ألكسي بورودافكين اليوم الاثنين إن مكافحة الإرهاب ومناقشة الدستور سيتصدران بشكل أساسي النقاش في جولة المحادثات السورية السابعة بجنيف..مشيرا في هذا الصدد إلى دعم المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا لمسار أستانا.

ونقلت وكالة أنباء “نوفوستي” عن بورودافكين قوله :”إن دي ميستورا أكد دعمه مسار أستانا وأعرب عن أمله في أن يكون وقف إطلاق النار مساعدا لمحادثات جنيف 7”.

وأفاد بأنه سيجتمع مع وفد الحكومة السورية ووفود موسكو والقاهرة للمعارضة السورية وربما مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات .. قائلا :”إن موسكو تعول على تحقيق تقدم خلال الجولة السابعة من المحادثات السورية في جنيف”.