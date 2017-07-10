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مؤسسة حقوقية بحرينية: إجراءت الدول «الأربع» مقاطعة وليس حصار
مقاطعة قطر

مؤسسة حقوقية بحرينية: إجراءت الدول «الأربع» مقاطعة وليس حصار

2017-07-10 13:26:48
محيط: أ. ش. أ

عرض وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين برئاسة سعيد بن محمد الفيحاني ، خلال لقاء أجراه اليوم بالنائب بوخي عضو البرلمان الأوروبي من التشيك - في مقر البرلمان الأوروبي في فرنسا - تطورات ملف مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، لقطر.

وأكد المسئول البحريني أن الإجراءات التي اتخذتها البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات ومصر ، ضد قطر “تندرج تحت إطار قطع العلاقات وليس الحصار كما تروج له اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر” ، مشدداً على أن المقاطعة “حق سيادي كفله القانون الدولي لحماية الأمن الوطني من مخاطر الإرهاب الذي يعمل على تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويهدد أمن واستقرار المنطقة”، كما أكد أن الدول المقاطعة لقطر “راعت الجانب الإنساني من خلال تخصيص خطوط ساخنة للأسر الخليجية المشتركة تقديرا منها للشعب القطري”.

وأوضح الفيحاني أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين من خلال موقعها الحقوقي ، وكونها جزءا من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على مراقبة الوضع عن كثب للتأكد من عدم المساس بالحقوق الأساسية لمواطني كلا الدولتين.

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