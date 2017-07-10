 Moheet on google
الإثنين 10 يوليو 2017 01:53 مساءً
روابط سريعة
الشرطة التركية تعتقل 49 شخصا بينهم أكاديميون لصلتهم بجولن
رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان والداعية التركي الاسلامي فتح الله جولن

الشرطة التركية تعتقل 49 شخصا بينهم أكاديميون لصلتهم بجولن

2017-07-10 13:19:25
أ ش أ

اعتقلت الشرطة التركية 49 شخصا،اليوم الإثنين، بينهم أكاديميون لصلتهم المزعومة برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، الذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت قبل نحو عام.

وذكرت قناة “سكاي نيوز”  الإخبارية أن الاعتقالات ، استهدفت أشخاصا يعملون في جامعى بوغازي ومدينيت التركيتين ، فيما تم إصدار أوامر اعتقال بحق 30 شخصا آخرين.

وأضافت القناة أنه بين المعتقلين الأكاديمي في جامعة بوغازي والمعارض للحكومة كوراي جاليسكان، و19 أستاذا من كلية الطب في ميدينيت.

وأشارت إلى أن المشتبه بهم يخضعون للتحقيق لاستخدام تطبيق رسائل الهاتف المحمول المشفرة والتواصل مع “أئمة” سريين في شبكة جولن.

يذكر أن الحكومة التركية اتهمت جولن بتدبير محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 15 يوليو الماضي، واعتقلت أكثر من 50 ألف شخص لصلات مزعومة بالجماعات الإرهابية، إلا أن جولن ينفي هذه الاتهامات.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3