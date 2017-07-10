اعتقلت الشرطة التركية 49 شخصا،اليوم الإثنين، بينهم أكاديميون لصلتهم المزعومة برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، الذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت قبل نحو عام.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية أن الاعتقالات ، استهدفت أشخاصا يعملون في جامعى بوغازي ومدينيت التركيتين ، فيما تم إصدار أوامر اعتقال بحق 30 شخصا آخرين.

وأضافت القناة أنه بين المعتقلين الأكاديمي في جامعة بوغازي والمعارض للحكومة كوراي جاليسكان، و19 أستاذا من كلية الطب في ميدينيت.

وأشارت إلى أن المشتبه بهم يخضعون للتحقيق لاستخدام تطبيق رسائل الهاتف المحمول المشفرة والتواصل مع “أئمة” سريين في شبكة جولن.

يذكر أن الحكومة التركية اتهمت جولن بتدبير محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 15 يوليو الماضي، واعتقلت أكثر من 50 ألف شخص لصلات مزعومة بالجماعات الإرهابية، إلا أن جولن ينفي هذه الاتهامات.