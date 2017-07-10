كشف فريق بحث أسترالي، الأسباب التي تجعل الرجل يفرز عرقاً أكثر من المرأة، مرجعاً ذلك إلى شكل وحجم الجسم لدى الرجل ما يؤثر في عملية إفراز العرق؛ مع الأخذ في الاعتبار الهرمونات؛ وخاصة التستوستيرون، علماً بأنه قبل فترة البلوغ تكون عملية إفراز العرق متساوية بين الجنسين.

وأشارت دراسة إلى أن المرأة تفرز عرقاً بالليل أكثر، بسبب الهرمونات، كما أنه مرتبط بالدورة الشهرية عندما تكون نسبة هرمون الأستروجين منخفضة، فضلاً عن ارتباط إفراز العرق ليلا بفترة انقطاع الطمث لدى المرأة.

أما بالنسبة للرجل، فيرتبط إفراز العرق بالإرهاق المزمن والضغوط النفسية والغذاء الذي يحتوى على التوابل أو لوجود علاج ولكن عند زيادة عرق الرجل ليلاً فيعد مؤشراً على تعرضه لمرض أو للسرطان.