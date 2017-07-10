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وزير الداخلية الكويتي يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني المستجدات الأمنية الإقليمية
وزير الداخلية الكويتي مع مستشار الأمن القومي البريطاني

وزير الداخلية الكويتي يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني المستجدات الأمنية الإقليمية

2017-07-10 13:14:37
محيط: أ. ش. أ

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح مع مستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل اليوم “الاثنين” المستجدات الأمنية على الساحة الإقليمية وتعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات والخبرات الأمنية.

وقالت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي، إن الشيخ خالد الجراح استعرض لدى استقباله المستشار سيدويل والوفد المرافق له عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق بين الجانبين في مواجهة التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وأكد الجراح عمق العلاقة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة وأهمية تعزيز التعاون لاسيما في مجال تبادل المعلومات والخبرات الأمنية معربا عن أمله في أن تشهد هذه العلاقات “المتميزة” مزيدا من التعاون الأمني لما فيه مصلحة البلدين وصالح الأمن والسلام في المنطقة.

وحضر اللقاء سفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت ماثيو جيمس لودج ورئيس جهاز أمن الدولة الداخلي اللواء عصام النهام.

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