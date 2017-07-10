عرض الدكتور جيروم بورسييه المتخصص فى أمراض الكبد بمستشفى ناتت الفرنسية في المؤتمر الثالث لأمراض الكبد الشحمي - والذي نظمه مؤخرا معهد باستير الفرنسي بمشاركة 250 متخصصا - تحليل الدم الجديد الذي يعرف باسم ####ELIFT#### للكشف عن ارتشاح الكبد الشحمي لدى غير مدمني الكحوليات، والذي يصيب 900 ألف شخص في فرنسا.

وأوضح الطبيب الفرنسي أن هذا التحليل الجديد يغني المريض عن اللجوء لاقتطاع النسيج اللحمي لفحصه مجهرياً والأشعة الأستوميرية، وذلك عن طريق أطباء التحاليل؛ حيث أن الارتشاح الشحمي للكبد يتحول لدى 20% من المرضى إلى أورام، وفي بعض الأحيان تكون سرطانية ومن 5 - 10% إلى تليف كبدي، وبالتالي فإن الطبيب المتخصص يطلب تحاليل أخرى ويراقب المريض.