تمكنت دراسة حديثة الآن من وضع خارطة طريق لمعالجة تلوث الهواء حيث يعد الخطر الأكبر على الصحة والبيئة على حد السواء.

وتوصل علماء أستراليون فى جامعة بروك، إلى إمكانية إزالة ثاني أكسيد الكبريت - المساهم الرئيسي فى تلوث الهواء - بواسطة الأسطح الخرسانية.

وكشف الباحث أليكس أورلوف، وفريقه، عن كيفية تفاعل الخرسانة وأكاسيد الكبريت والنيتروجين، في خطوة نحو استغلال الكتل الخرسانية فى التقليل من تلوث الهواء.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتسبب تلوث الهواء وانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت - الفئات الأكثر شيوعا في تلوث الهواء والمنبعثة من محطات توليد الطاقة - في نحو 7 ملايين حالة وفاة مبكرة بجميع أنحاء العالم، كما تسهم أفران الأسمنت فى حوالى 20% من جميع الانبعاثات الصناعية لثاني أكسيد الكبريت.

وقال أورلوف، إنه على الرغم من أن إنتاج الخرسانة يسبب تلوث الهواء، إلا أن المباني الخرسانية فى المناطق الحضرية يمكن أن تكون بمثابة إسفنج يمتص المستويات المرتفعة من ثاني أكسيد الكبريت، مؤكدا أن النتائج المتوصل إليها تفتح المجال أمام إمكانية استخدام الخرسانة الناتجة عن عمليات هدم المباني في امتصاص هذه الملوثات.

وأضاف، أن الكتل الخرسانية تبقى أكثر المواد استخداما فى العالم وغير مكلفة؛ لذلك يمكن أن تؤدى استراتيجية استخدام المواد المسببة للتلوث وتحويلها إلى حل بيئي إلى التفكير في التصميم الحضري وإدارة النفايات.

ويحذر أورلوف - في سياق نتائجه التي نُشرت بمجلة “الهندسة الكيمائية” - من تضاؤل قدرة الخرسانة على امتصاص الملوثات بمرور الوقت.