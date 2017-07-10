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بيونج يانج: واشنطن شرعت في التفريق بين الآسيويين كما فعلت بالعرب
ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون

بيونج يانج: واشنطن شرعت في التفريق بين الآسيويين كما فعلت بالعرب

2017-07-10 13:01:09
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اعتبرت صحيفة “نودون سينمون” الرسمية الكورية الشمالية أن الولايات المتحدة تسعى في الوقت الراهن إلى تحريض فريق من الآسيويين ضد آخر وبث الفتنة بينهم على غرار ما فعلته بالعرب.

وكتبت الصحيفة الكورية الشمالية بهذا الصدد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى جاهدة لإقناع الصين بانتهاج مسار أكثر شدة في تعاملها مع كوريا الشمالية على خلفية برنامج الأخيرة الصاروخي النووي.

وأضافت: “يعتبر كبار المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم دونالد ترامب أن الصين متراخية في جهودها لحمل كوريا الشمالية على تعليق برنامجها النووي، وقيدوا استنادا إلى ذلك نشاط عدد من الشركات والشخصيات الصينية العاملة في الولايات المتحدة بذريعة صلتهم بكوريا الشمالية”.

وتؤكد “نودون سينمون” كذلك أن “الإمبراليين الأمريكيين قد تبنوا استراتيجية إجرامية في محاولة منهم لبث الفرقة بين الآسيويين خدمة لمصالح واشنطن، وذلك على غرار ما دبّته من خلاف وفرقة بين العرب”.

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