أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وكوريا الجنوبية، وخاصة في المجالات التعليمية والبحثية والتدريب.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير اليوم الاثنين شوى سبونج مدير الجامعة التكنولوجية بكوريا الجنوبية والوفد المرافق له وذلك بمقر الوزارة حيث تناول اللقاء مقترح إنشاء فرع للجامعة التكنولوجية الكورية بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

وأشار الوزير إلى تطلع الوزارة للارتقاء بأوجه التعاون بين الجانبين في كافة التخصصات، وخاصة التعليم الفني والتدريب المهني وتأهيل الطلاب لسوق العمل، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تفعيل المزيد من آليات التعاون المثمر مع الجانب الكوري.

وأشار الوزير إلى ضرورة الاستفادة من الخبرة الكورية في أعمال تطوير منشآت المجمع الصناعي بقويسنا، وتوفير المعدات الصناعية اللازمة لجميع الأقسام بالمجمع بهدف إكساب الطلاب المهارات اللازمة لمواكبة احتياجات سوق العمل.

وناقش الجانبان – خلال اللقاء - مشروع تقوية ودعم القدرة البحثية عالية التقنية والقدرة التعليمية بكلية الهندسة جامعة أسيوط، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وجارى العمل بالمرحلة الثانية.

ومن جانبه، أشاد الجانب الكوري بالتطور الذي تشهده العلاقات المصرية الكورية، والتعاون مع الجامعات المصرية في الفترة الأخيرة، معرباً عن تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون مع مصر في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

كما وجه الوفد الكوري الدعوة للدكتور عبد الغفار لزيارة كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر المقبل لبحث مجالات التعاون بين البلدين، وبرامج التدريب لتطوير المنظومة العلمية والبحثية، والاستفادة من التجربة الكورية في مجال التعليم الفني.