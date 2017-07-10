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روسيا تراقب مناورات "سي بريز" بالبحر الأسود
اسطول البحر الاسود الروسي

روسيا تراقب مناورات "سي بريز" بالبحر الأسود

2017-07-10 12:58:25
متابعات

تراقب قيادة أسطول البحر الأسود الروسي باهتمام وعن كثب، مجرى المناورات البحرية المتعددة الجنسيات “سي بريز- 2017”، التي بدأت اليوم في البحر الأسود قبالة الساحل الأوكراني.

وقال مصدر روسي مطلع إن سفينة الاستطلاع المتوسطة “بريازوفيه” التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي تراقب تحركات وتصرفات سفن الدول المشاركة في المناورات، إلى جانب وسائط الاستطلاع الجوي والالكتروني.

ويشارك في المناورات المذكورة عسكريون وسفن حربية من 16 دولة، بما في ذلك أوكرانيا والولايات المتحدة. وتجري في مقاطعتي أوديسا ونيكولاييف بأوكرانيا، وكذلك في الجزء الشمالي الغربي للبحر الأسود في فترة من 10-22 يوليو. ومن بين المهام الرئيسية في هذه المناورات – تنفيذ عمليات تصد مشتركة للغواصات.

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