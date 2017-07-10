ماكين: الولايات المتحدة تخسر الحرب في أفغانستان2017-07-10 12:55:31
رأى رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين، أن بلاده ليست لديها استراتيجية لتطبيع الوضع في أفغانستان، وهي تخسر الحرب التي بدأتها هناك منذ 15 عاما.
وعلق ماكين على شاشة قناة “CBS” على سير العمليات العسكرية في أفغانستان قائلا: “لا توجد لدينا استراتيجية ونحن نخسر”.
وأضاف المسؤول التشريعي الأمريكي في هذا الشأن، أن الجيش الوطني الأفغاني يمنى “بخسائر غير مقبولة.. وعلينا وضع استراتيجية جديدة”.
وكان ماكين قام بجولة في الآونة الأخيرة، زار خلالها أفغانستان وباكستان والإمارات، على رأس وفد ضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وعقد أعضاء الوفد محادثات مع المسؤولين في كابل، والتقوا أيضا مع الجنرال جون نيكلسون، قائد القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان.
من جهة أخرى، انتقد المسؤول التشريعي الأمريكي الإدارة الأمريكية قائلا: “نحن نعلم أين تكمن المشكلة، إنها في البيت الأبيض.. للأسف البيت الأبيض يعاني من فوضى كبيرة”.
ويوجد في أفغانستان في الوقت الحالي، ما يقارب 13 ألف عسكري للتحالف الدولي، بما في ذلك 8400 ضابط وجندي أمريكي.
وبحسب المراقب العام للحكومة الأمريكية لشؤون إعادة البناء في أفغانستان جون سوبكو، فالحكومة الأفغانية كانت تبسط سلطاتها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 على 72% من أراضي البلاد، في حين تقلصت تلك الرقعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وبلغت 57% فقط.
وكانت صحيفة “The Wall Street Journal”، أفادت الأسبوع الماضي بأن البيت الأبيض سمح لوزارة الدفاع الأمريكية بإرسال تعزيزات إلى أفغانستان، لا يتعدى قوامها 3900 عسكري، من دون الحصول على موافقة.
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