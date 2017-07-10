أكد الدكتور رضا حجازي، مدير عام امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم الانتهاء اليوم من رصد وتجميع أسماء أوائل الثانوية العامة، وسيتم عرضها على وزير التربية والتعليم غدًا.

وأضاف “حجازي”، في تصريحات هاتفية، لبرنامج “صباحك عندنا”، المذاع على فضائية “المحور”، صباح اليوم الاثنين، أن النسبة المئوية للنجاح في الثانوية العامة لم تحدد بعد.

وأشار مدير عام امتحانات الثانوية العامة إلى أن نسبة النجاح في مواد “الكيمياء 73%، والفيزياء 76%، واللغة الأجنبية الأولى 82%”، مشيرًا إلى أن السرية التامة عامل أساسي في كل مراحل الثانوية العامة.