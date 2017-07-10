 Moheet on google
الإثنين 10 يوليو 2017 01:44 مساءً
روابط سريعة
التعليم: رصد أسماء أوائل الثانوية العامة اليوم
وزارة التربية والتعليم في مصر

التعليم: رصد أسماء أوائل الثانوية العامة اليوم

2017-07-10 13:43:44

أكد الدكتور رضا حجازي، مدير عام امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم الانتهاء اليوم من رصد وتجميع أسماء أوائل الثانوية العامة، وسيتم عرضها على وزير التربية والتعليم غدًا.

وأضاف “حجازي”، في تصريحات هاتفية، لبرنامج “صباحك عندنا”، المذاع على فضائية “المحور”، صباح اليوم الاثنين، أن النسبة المئوية للنجاح في الثانوية العامة لم تحدد بعد.

وأشار مدير عام امتحانات الثانوية العامة إلى أن نسبة النجاح في مواد “الكيمياء 73%، والفيزياء 76%، واللغة الأجنبية الأولى 82%”، مشيرًا إلى أن السرية التامة عامل أساسي في كل مراحل الثانوية العامة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3