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البحرية المصرية والفرنسية تنفذان فعاليات التدريب المشترك "كليوباترا 2017"
قوات البحرية المصرية 2

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان فعاليات التدريب المشترك "كليوباترا 2017"

2017-07-10 12:55:21
ا ش ا

أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية أنشطة وفعاليات التدريب البحري المشترك “كليوباترا - 2017”، والذي يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية المصرية بنطاق البحرين المتوسط والأحمر، وذلك تأكيدا لعلاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي والعسكري بين مصر وفرنسا .

يشارك في التدريب العديد من الوحدات والقطع البحرية منها حاملتا المروحيات من طراز “مسترال” المصرية والفرنسية وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات من الجانبين، وبمشاركة المقاتلات متعددة المهام من طراز “اف 16” المصرية .

يشمل التدريب قيام الجانبين بتخطيط وإدارة أعمال قتال هجومية ودفاعية مشتركة، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتمارين المواصلات الإشارية واستقبال وإقلاع طائرات الهليكوبتر من أسطح الوحدات، والتدريب على تأمين الوحدات البحرية باستخدام أسلحة الدفاع الجوي، بجانب أعمال الإنزال البحري للأفراد والمعدات على الساحل باستخدام وسائط الإبرار الخاصة بالمسترال .

يأتى التدريب في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين اللتين تربطهما أواصر عميقة من الشراكة والتعاون في العديد من المجالات، حيث يهدف التدريب إلى نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين القوات المنفذة وتأكيد قدرتها على إدارة مهام مشتركة بالتعاون مع القوات الصديقة وفقا لأحدث النظم وأساليب القتال البحري الحديثة، بما يعزز من قدرة وكفاءة القوات المسلحة لكلا البلدين وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أية المهام تحت مختلف الظروف .

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