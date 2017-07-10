استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقرب من بلدة “تقوع” جنوب شرق بيت لحم، بذريعة محاولة تنفيذ عملية دهس وطعن .

وذكرت مصادر فلسطينية اليوم، أن الشاب الفلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس ضد جنود الاحتلال واصطدم بعامود للكهرباء ثم ترجل من السيارة محاولا طعن أحدهم ، وقام جنود الاحتلال بإطلاق النار عليه ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة .

وأضافت المصادر أن الشاب الفلسطيني استشهد متأثرا بجروحه ، في حين أصيب جندي إسرائيلي بجروح وصفت بالمتوسطة ونقل إلى مستشفى “شعاري تصيدق” في القدس للعلاج .