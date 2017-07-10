أطلقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والفريق عبد العزيز سيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع اليوم /الإثنين/ خط الإنتاج الجديد لتجميع السيارة “تويوتا فورتشنر موديل 2017” بمصر .

وتم إطلاق الاستثمارات الجديدة لتويوتا إيجيبت من خلال إنشاء خط تجميع السيارة بالشركة العربية الأمريكية للسيارات بقيمة 8.5 مليون دولار، وذلك بحضور السفير تاكيهيرو كاجاوا، السفير الياباني لدى القاهرة، وفوكي الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا العالمية، وأحمد منصف الرئيس التنفيذي لتويوتا إيجيبت، واللواء محمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة للهيئة العربية للتصنيع .

واستهلت الوزيرة كلمتها بالإشادة بجهود الهيئة العربية للتصنيع قيادة وإدارة ومؤسسة في الدور المهم الذي تقوم به من أجل دعم التصنيع المحلي فى مصر ، كما أوضحت أن استثمار شركة تويوتا في الإنتاج الجديد للسيارة “تويوتا فورتشنر” هو نتاج البرنامج الاقتصادي، ويؤكد على تحسن مناخ الاستثمار في مصر.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة المناخ الجاذب والملائم للاستثمار، وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار، ويعزز النمو الشامل، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد خطوة إيجابية نحو التنمية الاقتصادية، إذ سيساعد على رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وزيادة التنافسية بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وذكرت أن الوزارة تعمل على 3 محاور : الأول، هو الإطار التشريعي المتمثل في إصدار قانون الاستثمار الجديد وتعديلات في عدد من القوانين مثل قانون الشركات وقانون سوق المال، والثاني تسيير الإجراءات للمستثمر والميكنة، مقدمة شكرها للفريق عبد العزيز سيف الدين لدعمه لمنظومة الميكنة داخل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأشارت الوزيرة إلى أن المحور الثالث يتمثل في الشراكة بين مصر وعدد من الشركاء في التنمية ، مثل الجانب الياباني في تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والتدريب، مؤكدة أن أهم شئ هو الاستثمار في المواطن المصري.

وأوضحت أن قانون الاستثمار يعمل على تحفيز الاستثمار في عدد من المجالات ، مثل السياحة وقطاع الصناعة لما لهما من دور في توفير فرص العمل، مؤكدة أن ضخ استثمارات جديدة سيساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ولذلك مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها يساهم في ذلك، مشيرة إلى أن الحكومة تولي اهتماما لتحفيز استثمارات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات، واستقطاب العديد من الشركات العالمية، وتهيئة المناخ الجاذب لها تحت مظلة القانون.

وأعربت الوزيرة عن سعاتها بتعيين أول سيدة رئيسا لمصنع ضمن مصانع الهيئة العربية للتصنيع، والذي يتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 عاما للمرأة.

كما دعت الوزيرة رجال الأعمال وكبار المستثمرين المصريين المهتمين بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها إلى التواصل مع هذه الشركات العالمية في ضوء ما ورد بقانون الاستثمار الجديد، والاستفادة من مميزاته الجاذبة للاستثمار من أجل تكوين شراكة حقيقية معها، والعمل على رفع قيمة مخرجات هذه الشراكة، وتوفير قيمة مضافة في ظل جني ثمار طيبة بنواحيها الاقتصادية والاجتماعية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات العالمية ، مع حشد إمكانات الطرفين، بما تحمله من معرفة وطاقات وخبرات إدارية وتنظيمية وتكنولوجية وإمكانيات مالية تُسهم في النهوض بصناعة السيارات في مصر باعتبارها واحدة من القاطرات الرئيسية لقطاع التصنيع في مصر.

من جانبه قال الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع “اليوم نحتفل سويا بتتويج جهود شراكة بين الهيئة وشركة تويوتا العالمية، ببدء إنتاج الجيل الجديد من تويوتا فورتشنر، باستثمارات جديدة”، مشيرا إلى أن الهيئة تمتلك ثروة عاملة بما يجعلها قادرة على الإنتاج بكفاءة وجودة عالية.

وأوضح أن إنتاج الشركة الجيل الجديد من تويوتا فورتشنر يؤكد الثقة في مستقبل الاستثمار في مصر والعمالة المصرية، مشيرا إلى أن نسبة التصنيع المحلي في الإنتاج الجديد تصل إلى 47.1 % ، ومن المنتظر أن تزيد خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أن الدكتورة سحر نصر استطاعت أن توفر مناخا مميزا للاستثمار في مصر، وهو ما يظهر في استثمارات جديدة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه الأمل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن التنمية المحلية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يساهم في تربية جيل جديد على أفضل مستوى.

وكان الحضور قد استمع إلى شرح من اللواء محمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات حول دور الشركة في صناعة السيارات والاستثمار في إنشاء خط تجميع جسم السيارة تويوتا فورتشنر باستثمارات بلغت 8.5 مليون دولار.

وتقدم الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا العالمية بالشكر والتقدير للوزيرة على جهودها في تحسين بيئة الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الشركة عندما قررت الاستثمار في مصر حظى إنتاجها بإقبال من المصريين، وموضحا أن الجيل الجديد من تويوتا فورتشنر سيكون فصلا جديد في العلاقة بين مصر واليابان.

كما أوضح أحمد منصف الرئيس التنفيذي لتويوتا إيجيبت أن الشركة حريصة على زيادة استثماراتها ودعم الاقتصاد المصري .

وأشار السفير تاكيهيرو كاجاوا السفير الياباني لدى القاهرة إلى أهمية استثمار شركة تويوتا في هذا الجيل الجديد من تويوتا فوتشنر في مصر، معربا عن ثقة اليابان في الاقتصاد المصري، داعيا الشركة إلى زيادة الاستثمار في مصر في ظل ما يتمتع به السوق المصري من إمكانيات ومميزات تنافسية، ومؤكدا أن الشركات اليابانية تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في تعزيز العلاقة بين البلدين.

وعقب ذلك قامت وزيرة الاستثمار ووزير التنمية المحلية ورئيس الهيئة العربية للتصنيع بجولة في مصنع الشركة العربية الأمريكية للسيارات ، والتقت بعدد من العاملين في الشركة ، حيث استمعت منهم إلى طبيعة عملهم والتدريب الذي يحصلون عليه ، وأكدت الوزيرة أن وجود عدد كبير من العاملين المصريين في شركة تويوتا يؤكد الثقة في العامل المصري.