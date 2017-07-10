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المخرج محمد العدل يحي الذكرى الثانية لوفاة عمه سامي العدل
الفنان سامي العدل

المخرج محمد العدل يحي الذكرى الثانية لوفاة عمه سامي العدل

2017-07-10 11:37:29
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أحيا المخرج محمد جمال العدل الذكرى الثانية لوفاة عمه الفنان الراحل سامى العدل، ونشر محمد صورة عمه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وعلق عليها قائلًا: “الذكري الثانية لأحب الناس لقلبي ربنا يرحمه ويحسّن إليه”.

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