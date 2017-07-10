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محافظ مطروح : انتاج 100 متر مكعب يوميًا من المياه
محافظ مطروح اللواء علاء فتحي أبو زيد

محافظ مطروح : انتاج 100 متر مكعب يوميًا من المياه

2017-07-10 11:31:55
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أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أنه كانت هناك تعديات كبيرة في المحافظة، وتمت إزالة 700 حالة تعد على الأراضي.

وأضاف  «أبو زيد»، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن هذه التعديات نتيجة فساد بعض العاملين بشركة المياه، مضيفًا أنه تم التعاون مع قوات الأمن لإزالة التعديات.

وأشار إلى أن أول تحد له منذ توليه المنصب هو حل مشكلة المياه، وثم وصل إلى ضعفين إنتاج المياه في المحافظة، موضحًا أن إنتاج المياه بالمحافظة وصل الآن إلى 100 متر مكعب يوميًا.

وحول مشكلة النقل الجماعي ، كشف عن التعاقد على شراء 45 أتوبيس نقل جديد، لافتا إلى أن مشكلة النقل الجماعي في المحافظة ستنتهي للأبد.



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